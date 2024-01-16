«Будет искать себе другой дом»: Божену Рынску хотят выгнать из Латвии за «животных» в адрес русскоязычных

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какое наказание может грозить журналистке?

Журналистку Божену Рынску хотят выдворить из Латвии. Поводом послужило недавнее ее высказывание в адрес русских в этой стране.

Так, она назвала их «животными» и «остатками ужасного советского русского мира». Местные власти, как отмечается, не стали долго терпеть таких фраз.

В частности, депутат от партии «Суверенная власть» Юлия Степаненко сообщила, что она уже подала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить журналистку на предмет разжигания межнациональной розни.

«Если ты приехал в гости и не умеешь себя вести, то ты должен уехать домой. Поэтому мы, партия „Суверенная власть“, написали заявления в госполицию, а также в полицию безопасности с просьбой оценить поступок этой гостьи. Если, как мы надеемся, будет констатировано разжигание межнациональной розни, Божена Рынска должна будет искать себе другой дом», — процитировало слова Степаненко издание NEWS.ru.

К слову, журналистка не первый раз оскорбляет русских. В 2016 году после авиакатастрофы, в которой погиб ансамбль Александрова, Рынска возмущалась, почему на борту было больше именно музыкантов, а не ее коллег с одного федерального телеканала.

После массовой критики она удалила высказывание в социальной сети. Но история на этом не закончилась.

Рынска назвала русских «по определению дрянным народом». По ее словам, она «почувствовала ликование», узнав о трагедии.

«Я испытала торжество, вылила его на эмоциях», — говорила тогда она.

А летом 2022 года Рынска поругалась с латвийским таксистом. Светская обозревательница получила по лицу после того, как вцепилась в одежду водителя и начала трясти его, требуя извинений за резкие слова и его поддержку спецоперации на Украине.

Рынска (настоящее имя — Евгения Рынская) родилась 20 января 1975 года в Ленинграде. Окончила режиссерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ныне — Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства).

В 1998 году переехала в Москву, где стала писать под псевдонимом Божена Рынска. Долгие годы сотрудничала с различными изданиями, а также успела выпустить в 2008-м книгу «Слава Богу, я VIP!».

Она также вела онлайн-блог с переменным успехом. В 2022 году Рынска отказалась от российского гражданства, вместе с дочерью уехала из России в Латвию и неоднократно выступала против СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег должны государству участники вечеринки Ивлеевой.