«Будет искать себе другой дом»: Божену Рынску хотят выгнать из Латвии за «животных» в адрес русскоязычных
Божену Рынску хотят выслать из Латвии за оскорбление русскоязычных
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Какое наказание может грозить журналистке?
Журналистку Божену Рынску хотят выдворить из Латвии. Поводом послужило недавнее ее высказывание в адрес русских в этой стране.
Так, она назвала их «животными» и «остатками ужасного советского русского мира». Местные власти, как отмечается, не стали долго терпеть таких фраз.
В частности, депутат от партии «Суверенная власть» Юлия Степаненко сообщила, что она уже подала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить журналистку на предмет разжигания межнациональной розни.
«Если ты приехал в гости и не умеешь себя вести, то ты должен уехать домой. Поэтому мы, партия „Суверенная власть“, написали заявления в госполицию, а также в полицию безопасности с просьбой оценить поступок этой гостьи. Если, как мы надеемся, будет констатировано разжигание межнациональной розни, Божена Рынска должна будет искать себе другой дом», — процитировало слова Степаненко издание NEWS.ru.
К слову, журналистка не первый раз оскорбляет русских. В 2016 году после авиакатастрофы, в которой погиб ансамбль Александрова, Рынска возмущалась, почему на борту было больше именно музыкантов, а не ее коллег с одного федерального телеканала.
После массовой критики она удалила высказывание в социальной сети. Но история на этом не закончилась.
Рынска назвала русских «по определению дрянным народом». По ее словам, она «почувствовала ликование», узнав о трагедии.
«Я испытала торжество, вылила его на эмоциях», — говорила тогда она.
А летом 2022 года Рынска поругалась с латвийским таксистом. Светская обозревательница получила по лицу после того, как вцепилась в одежду водителя и начала трясти его, требуя извинений за резкие слова и его поддержку спецоперации на Украине.
Рынска (настоящее имя — Евгения Рынская) родилась 20 января 1975 года в Ленинграде. Окончила режиссерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ныне — Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства).
В 1998 году переехала в Москву, где стала писать под псевдонимом Божена Рынска. Долгие годы сотрудничала с различными изданиями, а также успела выпустить в 2008-м книгу «Слава Богу, я VIP!».
Она также вела онлайн-блог с переменным успехом. В 2022 году Рынска отказалась от российского гражданства, вместе с дочерью уехала из России в Латвию и неоднократно выступала против СВО.
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