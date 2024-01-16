Сенатор Джабаров: «формулу мира» можно реализовать только с согласия России

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

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Попытки изолировать Россию, как отмечается, не приводят ни к чему хорошему.

Без учета интересов России нельзя разрешить почти ни один из конфликтов в мире. Об этом изданию NEWS.ru заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Ни одна формула мира невозможна без учета мнения России — ни на Ближнем Востоке, в том числе в отношениях Палестины и Израиля, ни в проблеме между Китаем и Тайванем, я уже не говорю про Украину», — сказал политик.

Таким образом сенатор прокомментировал обсуждение разработанного Украиной плана урегулирования конфликта, которое состоялось в Давосе. Свою позицию Джабаров объяснил тем, что Москва пользуется большим авторитетом во всем мире, а также обладает мощным военным и политическим потенциалом.

Американцы последние 20-30 лет, напомнил он, пытались изолировать Россию, но это не привело ни к чему хорошему. Однополярный мир продемонстрировал свою полную несостоятельность, убежден Джабаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с новой просьбой.