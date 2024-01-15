Только для близких: когда и где пройдет прощание с Львом Рубинштейном

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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В начале января мастера пера сбила машина, он получил тяжелые травмы.

Прощание с поэтом Львом Рубинштейном пройдет 17 января. Об этом сообщила его дочь Мария.

Наследница мастера пера уточнила РБК, что церемония начнется в 12 часов дня в московском ДК «Рассвет» в Столярном переулке. Рубинштейн уже рассказывала, что прощание будет только для близких родственников и семьи.

8 января поэта сбила машина на северо-востоке Москвы, после чего его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Он получил множественные переломы и черепно-мозговую травму.

Как следовало из официальных данных, водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. Поэт скончался в возрасте 76 лет 14 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой срок грозит водителю, сбившему Рубинштейна.