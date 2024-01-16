«Не поднимайте бучу»: жена актера Ильина резко ответила на слухи о здоровье мужа

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Кадр из документального сериала «Человек в кадре», 2007-2013 гг.; 5-tv.ru

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Супруга призвала поклонников не волноваться за знаменитость и не нагнетать ситуацию.

Актер Владимир Ильин пережил удаление тромба. Об этом 5-tv.ru заявила супруга артиста Зоя Пыльнова.

«Вырезали тромб и все нормально, уже ходит. Долго не разрешали ходить, потому что шрам был, а так все нормально. Все нормально. Не поднимайте бучу», — сказала она.

На днях в СМИ появилась информация о том, что знаменитости удалось остановить развитие онкологии, с которой он якобы борется уже несколько лет. Супруга призвала поклонников не волноваться за знаменитость и не нагнетать ситуацию.

При этом Пыльнова не подтвердила, но и не опровергла информацию о тяжелом заболевании. Стоит отметить, что родному брату Ильина, актеру Александру Ильину, несколько лет назад тоже поставили страшный диагноз: рак пищевода последней стадии. От этой же болезни скончался в 1990 году их отец — артист Адольф Ильин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему онкология перестала быть «болезнью старых».