Звезда «Игры престолов» Харингтон рассказал о своем психическом заболевании

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Недуг спровоцировали съемки в сериале — тогда актера стали активно обсуждать и критиковать.

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон признался, что у него диагностировали ментальное расстройство. Об этом он рассказал авторам подкаста «The Hidden 20%», превью которого процитировало The Times.

Знаменитость вспомнил, что его жизнь разделилась на «до» и «после» в 2019 году. Тогда он стал лечиться от алкогольной зависимости в одной из реабилитационных клиник.

Он отметил, что ему не понравилась методика, при которой зависимые люди обсуждают свои проблемы, сидя в кругу. Там-то у него и выявили синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который обычно диагностируют в детском возрасте.

С того момента актеру стало сложнее работать. В итоге в нужной клинике актер оказался лишь спустя четыре года.

«Я понял, что от этого зависит моя жизнь. К счастью, я оказался в нужном месте в нужное время. Мне удалось начать новую жизнь с того момента», — признался звезда.

Он также отметил, что его самочувствие ухудшилось как раз-таки после съемок в «Игре престолов». С того момента знаменитость стали чаще обсуждать и порой критиковать. Его очень задевали комментарии, авторы которых видели в нем только красавчика из сериала.

«Я не умею работать в режиме многозадачности. Если в моей голове происходит больше одной вещи, я становлюсь подавленным. Я становлюсь невероятно раздражительным, тревожным», — добавил он.

Сейчас, благодаря специалистам и любимой жене, актер чувствует себя гораздо лучше и почти приспособился к жизни с заболеванием.

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