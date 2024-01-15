Снова опозорились? Почему Украине не удалось продавить свою повестку на ВЭФ в Давосе

Политолог Мухин заявил о провале повестки Украины на ВЭФ в Давосе

Фото, видео: Reuters / POOL; Reuters / SRG SWISS TELEVISION; Reuters / SWISS GOVERNMENT; Telegram / МУХИН;5-tv.ru

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Киев пытается навязать Западу свою «формулу мира», однако все понимают, что без участия Москвы урегулировать конфликт не получится.

Украине не удалось «продавить повесточку» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе: страна продолжает гнуть свою линию, несмотря на то, что ей твердят — без переговоров с Россией мира не достичь. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Так эксперт прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости включить Москву в процесс урегулирования украинского конфликта.

«Каждый, кто так или иначе встречается с украинскими акторами, которые везде протаскивают свою так называемую „формулу мира“, которая на самом деле является формулой войны, каждый раз говорит публично, либо кулуарно: „Без России ничего не получится“. Нет, упорные украинцы пытаются продавить повесточку. В очередной раз в Давосе ничего не получилось», — указал Мухин.

При этом политолог отметил, что это заявление Кассиса не стоит расценивать как изменение риторики Запада. Он считает, что это исключительная позиция Швейцарии.

Прежде глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что мирные переговоры с Россией неприемлемы. Параллельно он выразил надежду на то, что союзники продолжать спонсировать киевский режим и накачивать ВСУ вооружением.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине.