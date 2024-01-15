«Это не Никита»: Волочкова позвонила жене Джигурды после слитого видео

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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О чем они общались на фоне разгоревшегося скандала?

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что позвонила жене Никиты Джигурды после попадания в сеть скандального видео из ее дома. Об этом пишет издание MSK1.RU.

«Я вчера разговаривала с женой Никиты Джигурды. На видео она никак не отреагировала. Она сказала, что это не Никита. Они вот так вот поступают, нелюди», — отметила артистка.

При этом звезда возмущена поведением Джигурды и его супруги Марины Анисиной. Запланированные спектакли с Волочковой уже требуют отменить разозленные россияне.

Однако балерина виду не подает, что ей страшно. В комментариях, опубликованных после скандала, она уверяет, что у нее все прекрасно.

Артистка, по собственному признанию, не следит за публикациями в интернете. Но даже Мальдивы не смогут уберечь скандальную звезду от вездесущей ленты новостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разъяренные пользователи требуют «отменить» Волочкову.