Усыпана цветами: как выглядит могила Юрия Соломина
Могила Юрия Соломина усыпана цветами
Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru
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Артиста похоронили 15 января на Троекуровском кладбище в Москве.
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Артиста похоронили рядом с любимой супругой — актрисой Ольгой Соломиной, которая умерла в 2019 году. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры.
Церемония прощания с артистом проходила в Малом театре. На нее пришли близкие Соломина и его коллеги.
Кроме того, президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и представители различных ведомств прислали венки на церемонию прощания. Отпевание артиста прошло в храме Христа Спасителя.
Соломину было 88 лет. Он умер 11 января. За несколько дней до этого актера выписали из больницы, где он находился с ноября после микроинсульта.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой была последняя воля Соломина.