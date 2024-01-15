«Не просто работа»: на выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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В павильонах на ВДНХ стартовал форум «Малая Родина — сила России».

В одном месте впервые собрались 7,5 тысячи представителей муниципальных образований из 89 регионов, и местом этим стала площадка выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Встретились они в рамках проведения Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который в 2024 году проводится первый раз по поручению президента Владимира Путина.

Форум был организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). По словам участников, его проведение ознаменовало новый этап в развитии местного самоуправления в России. По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, муниципальная власть — ближе всего к людям, поэтому подобные мероприятия крайне важны.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение», — прокомментировал на полях форума первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что «служение» народу — это искреннее желание делать все вокруг лучше по велению сердца, а не за деньги.

Участники дискуссий обсудили ряд вопросов, связанных с развитием человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд. Гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что сегодня активно действуют механизмы так называемых социальных лифтов, к которым относится, в том числе образование.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кириенко призвал героев СВО воспитывать патриотизм в молодежи.