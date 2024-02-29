«Нельзя так насиловать публику»: почему молодым талантам не дают дорогу старожилы

Фото, видео: © РИА Новости /Рамиль Ситдиков ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Прохор Шаляпин уверен, что артист — профессия молодых.

Шоу-бизнес — сфера не для слабых. В эту среду трудно пробиться, а еще куда сложнее — удержаться. Действительно ли молодым талантам не дают дорогу старожилы, либо у первых не хватает сил и упорства, чтобы занять свое место под солнцем? Об этом российские селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на национальной бизнес-премии «Бренд РФ 2023», которая прошла в престижном клубе «Родина».

Для Прохора Шаляпина эта тема особенно болезненна, ведь он не раз заявлял, что когда-то и ему не давали дорогу титаны отечественного шоу-бизнеса, крепко вцепившись в свои места. Однако, как убежден певец, артист — профессия молодых.

«Всему свое время. Молодым девушкам и парням, конечно, интереснее смотреть на своих ровесников на сцене. Наша огромная страна — многонациональная, колоритная — богата на талантливую молодежь. Нужно своевременно давать просто возможность талантливым ребятам попасть на сцену», — уверен Шаляпин.

Более того, по мнению исполнителя народных песен, даже людям, находящимся в преклонном возрасте, интереснее смотреть на поющую молодежь, нежели на своих ровесников.

«Я ни в коем случае не умаляю заслуги великих народных артистов, но у нас так принято, что никто не хочет уступать место, вцепится, а народ не хочет вас видеть. Только вам надо, вы занимаете просто чужие уже места под солнцем. Получили, заработали — уже на дачу можно или заняться преподавательской деятельность», — убежден Шаляпин.

По признанию артиста, из-за своей откровенности он нажил себе не одного врага, но при этом не может молчать на тему, которая волнует многих.

«Я говорю мысли народа. <…> В „Огоньках“ одни и те же люди. Нельзя так насиловать публику, это издевательство над публикой», — убежден Шаляпин.

Певец ошарашен суммами, которые государство выделяет на творчество Бабкиной и Кадышевой, и считает, что эти деньги можно было бы потратить на культурное развитие России и открытие молодых талантов.

«Ко всем театрам государственным, народным, Бабкиной, Кадышевой, хочется обратиться, чтобы они все-таки в своих театрах делали акцент на молодежь, выдвигали вперед за государственные деньги молодые кадры, делали звезд, создавали, а не только себя любимых», — эмоционально высказался артист.

Однако, как считает певец и продюсер Илья Гуров, у молодых исполнителей есть свои лазейки, в которые они могут пролезть.

«У нас сейчас, благо, развиваются цифровые площадки, и каждый слушатель, каждый зритель, может участвовать в творческой жизни музыканта тем, что он легально слушает музыку, покупает подписку на стриминговых сервисах, платит рублем за своих любимых артистов, а артисты с каждого прослушивания получают определенную копейку», — отметил Гуров.

А певица и актриса Анна Калашникова уверена, что шоу-бизнес — конкурентная среда, и заработок и успех артистов зависит от нескольких факторов. По мнению девушки, важно создавать свое творчество искренне, на уровне ощущений понимать тренды, а также основательно подходить к изучению своих конкурентов.

«Все зависит от вашего уровня популярности, от вашей команды, от вас самих, от творчества, от удачи. Шоу-бизнес — это не очень стабильный бизнес, не такой, как другие», — считает певица.

Ранее 5-tv.ru писал, как социальные сети продвигают молодых исполнителей.