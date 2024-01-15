Позорит страну: разъяренные пользователи требуют «отменить» Волочкову

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Подписчики знаменитости устали от ее пьяных выходок.

В интернете разгорелся нешуточный скандал вокруг Анастасии Волочковой. Нетрезвые выходки экс-балерины, которые одна за одной стали попадать в сеть, окончательно доконали россиян.

Началось все с домашнего видео знаменитости, на котором Волочкова и Никита Джигурда, находящиеся в крайне нетрезвом состоянии, исполняют похабные танцы. На скандальных кадрах пьяный Джигурда стаскивает с примы штаны и хватает за полуобнаженную грудь. Однако не успел отгреметь один скандал, как тут же Волочкова засветилась в еще одном.

Находясь на отдыхе на Мальдивах, Анастасия опубликовала видео, на котором она выпивает с семейной парой иностранцев. Судя по несвязной речи и необузданному поведению, Волочкова явно перебрала с алкоголем, а ее новым «друзьям» явно некомфортно находиться рядом.

В комментариях под роликом, подписчики в один голос выражают свое недовольство поведением танцовщицы:

«Бедные соседи. Девушка уже отворачивается и переглядывается с мужем»

«Прекратите позорить Россию, Волочкова! Написано обращение от большого количества россиян. Будем надеяться, что это позорище прекратится!»

«Да заберите ее уже кто-нибудь оттуда и помогите человеку!», — возмущаются пользователи сети.

Однако в этот раз экс-балерина не отделалась простым народным гневом. Общественные активисты начали писать обращения в адрес политиков и СМИ, требуя запретить все шоу с участием Волочковой, а также провести проверку по факту дискредитации Российской федерации и российского народа.

Сама же знаменитость в порыве злости обвинила в произошедшем Джигурду, который якобы «слил» в сеть скандальное видео. Волочкова заявила, что их дружбе пришел конец и что хейт спровоцирован специально, чтобы сорвать ей грядущие выступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что домашний спектакль Волочковой и Джигурды перерос в секс-скандал.