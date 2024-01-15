Дух захватывает: эпическая дуэль российского бойца и дрона ВСУ попала на видео

Дуэль между российским бойцом и украинским БПЛА попала на видео

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Наш солдат заметил вражеский беспилотник и попытался сбить его автоматной очередью.

Новые кадры из зоны СВО — на видео попала дуэль между российским бойцом и беспилотником ВСУ. Наш военный заметил FPV-дрон и попытался сбить его автоматной очередью.

А, когда оператор направил коптер со взрывчаткой прямо на солдата, тот успел увернуться. В итоге заряд не попал в цель, а сдетонировал в паре метров — и герой ролика остался целым и невредимым.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские танкисты выбивают боевиков ВСУ из укреплений у Донецка.