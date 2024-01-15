Путин и премьер Индии Моди обсудили ситуацию вокруг Украины

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Политики провели телефонный разговор. Какие еще темы были затронуты?

Международные вопросы, в том числе конфликт на Украине, были затронуты в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин и Моди созвонились в понедельник, 15 января. Политики обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений и отметили успехи в различных сферах взаимодействия, включая торгово-экономическую и научно-техническую кооперацию, энергетику, транспорт и логистику.

Кроме того, Путин и Моди пожелали друг другу успехов на предстоящих выборов: президентский — в России и парламентских — в Индии. Также была подчеркнута готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня БРИКС.

«Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины. Условлено о продолжении личных контактов», — добавляется в сообщении Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли переговоры Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса.