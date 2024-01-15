Что такое «синдром королевы Анны» и почему он возникает

Фото: www.globallookpress.com / Ken Welsh

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У Анны Датской на большей части портретов отсутствует часть брови. Каким заболеванием страдала знаменитая правительница?

Недостаточность функций щитовидной железы или гипотериоз может проявляться разными симптомами. Зачастую самый характерный из них — так называемый синдром королевы Анны. Речь идет об Анне Датской, которая правила Шотландией, Англией и Ирландией в XVI–XVII веках. О необычном проявлении заболевания рассказал сайт aif.ru.

Гипотериоз — распространенная патология эндокринной системы, при которой вырабатывается недостаточное количество гормонов щитовидной железы. Болезнь может повлечь за собой сбои во всем организме, например, в работе сердца или желудочно-кишечного тракта.

Судя по всему, недостаток гормонов щитовидной железы был и у знаменитой правительницы. На многочисленных портретах она изображена с почти полным отсутствием части брови. Такое облысение происходит на последних стадиях заболевания.

Начальные признаки могут быть совсем незаметными и незначительными. Обычно у человека становится сухая кожа и волосы, веки начинают сильно отекать, увеличивается вес, появляется усталость и бессонница.

Подтвердить или исключить диагноз нарушения работы щитовидной железы помогут определенные обследования. Стоит сдать анализ на уровень тиреотропного гормона, а также на общий и свободный трийодтиронин и тироксин.

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