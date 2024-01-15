Неожиданно: агрессивное поведение положительно влияет на здоровье человека

Фото: www.globallookpress.com / Samot

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Профессор Идова рассказала, как характер влияет на показатели иммунитета.

Агрессивное поведение благоприятно влияет на иммунитет человека. Об этом сообщила главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова в беседе с изданием Газета.ру

Эксперт рассказала об экспериментах, которые были проведены на животных. В процессе опытов выяснилось, что поведение живого существа тесно связано с его иммунной системой. Таким образом, по словам Идовой, удалось установить, что агрессивные животные имеют повышенную активность дофаминовой системы, которая стимулирует иммунный ответ. А активность серотониновой системы, которая угнетает иммунный ответ, наоборот снижена.

«Есть одиночные данные литературы, что у людей то же самое: при большей агрессивности иммунные показатели лучше — уровни T-хелперов и естественных киллеров повышены», — прокомментировала профессор кафедры физиологии.

Депрессивное поведение также влияет на иммунную систему, заметила она. Есть исследование, которое проводили на мышах, чтобы доказать это.

«У депрессивных животных в отдельных дофаминовых и серотониновых структурах мозга было определено повышение содержания серотонина. А вот снижение его уровня при депрессии дает возможность нормализовать иммунный ответ», - поделилась Идова.

Это значит, что иммунный ответ у животных с депрессивным поведением снижен, пояснила собеседница издания.

Интересно также, что смена поведения с агрессивного на депрессивное ведет к подавлению иммунитета, а с депрессивного на агрессивное, наоборот, к иммуностимуляции. Считается, что это связано со сменой нейрохимической картины мозга.

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