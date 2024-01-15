«Добро пожаловать»: Польша согласилась разместить у себя военных Германии

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

При этом сегодня на польской территории уже находятся около десяти тысяч солдат США.

Польша согласна на размещение на своей территории немецких войск для усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — сказал он.

Шейна добавил, что Польша приветствует любую помощь о сотрудничество со стороны союзников. Так, на территории страны уже находятся порядка десяти тысяч военных США.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению сенатора Алексея Пушкова, западные страны уже давно ведут против России войну, причем не холодную, а ледяную. Политик указал на то, что Запад начал готовиться к ней в 2014 году, когда ввел первые санкции против России, а если учитывать расширение НАТО на восток, то еще раньше.