Кравцов доложил Путину о ликвидации третьей смены в российских школах

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Президент провел рабочую встречу с главой Минпросвещения в Кремле.

В российских школах сегодня полностью ликвидирована третья смена. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи в понедельник, 15 января.

В ходе беседы была затронута тема строительства школ. По словам Кравцова, возведение учебных учреждений идет по плану, что и позволило сегодня полностью убрать третью смену для учеников.

«Хочу доложить, что программа строительства школ идет по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15% — вторая смена», — уточнил Кравцов.

Кроме того, был затронут кадровый вопрос. Глава Минпросвещения доложил, что сегодня «чуть-чуть» увеличилось количество учителей русского языка, логопедов и дефектологов. Кроме того, популярным направлением высшего образования стало именно педагогическое: в вузы было подано на 100 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году.

Кравцов выразил уверенность, что кадровые вопросы будут решены. Уже сегодня виден интерес молодых специалистов к работе в школах, добавил министр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь ребенку влиться в учебу после январских каникул.