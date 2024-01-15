В Госдуме заявили о попытках иноагентов помешать подготовке выборов в России

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Голосование, по плану, должно состояться уже весной 2024 года.

Иноагенты принимают участие в деятельности, препятствующие проведению выборов в России, которые намечены на март текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы, приводя слова главы комиссии по расследованию вмешательства извне Василия Пискарева.

«Мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента РФ», — говорится в сообщении.

В связи с этим депутатами было принято решение обратиться в Генпрокуратуру и Минюст для принятия необходимых мер реагирования.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Австрии согласился провести голосование на выборах президента России в Вене и Зальцбурге.