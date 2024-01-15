Настоящая любовь или хитрый расчет: что на самом деле связывает Петросяна и Брухунову

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Колоссальная разница в возрасте не помешала Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой обрести личное счастье. Действительно ли экс-помощница имела хитрый расчет или ею управляли чувства?

Неравный брак Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой уже не первый год становится причиной для пересудов. Даже в ближайшем окружении юмориста утверждают, что по возрасту молодая пассия, до недавнего момента работавшая помощницей, годится Петросяну в дочери. В свое время комик, очаровавшись обаянием Брухуновой, расстался с Еленой Степаненко, прожив без малого четверть века, уверяя, что цифры в паспорте не могут стать помехой для отношений. Действительно ли в браке звездных супругов царит любовь или муж с женой водят всех за нос?

В российском шоу-бизнесе Брухунова оказалась благодаря практике в Театре эстрадных миниатюр, куда попала еще учась в институте. Именно там девушку заметила Елена Степаненко, состоявшая на тот момент в браке с комедиантом уже 33 года. Она дала Татьяне работу, а после без задней мысли предложила поддержать артиста в гастрольном туре, пишут dni.ru.

Именно в 2011 году во время неожиданной рабочей поездки с Евгением Петросяном Брухунова открыла в нем чуткого и ранимого человека. Не приложив особых усилий, Брухунова сманила юмориста, а затем согласилась выйти за него замуж. Спустя несколько месяцев после торжества бывшая помощница родила пожилому супругу сына. Мальчика назвали Ваганом.

Россияне до сих спорят — неужели самостоятельной Брухуновой завладела страсть? Сама Татьяна много лет уверяла: ее главной целью все эти годы была забота о здоровье звездного мужа, а вовсе не корыстный расчет.

«История любви — словосочетание не совсем применимое в нашем случае», — разоткровенничалась однажды она.

Уже позже выяснилось: души не чаявшая в муже Брухунова взяла на себя обязанности личного стилиста комика. Таким образом, она нашла еще один повод быть к спутнику ближе.

«Минувшие десять лет его внешний вид — мое творчество», — кратко ответила Брухунова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Петросян ест сырые креветки.