Фото, видео: Markus Schreiber / ТАСС; Reuters; 5-tv.ru

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Западные издания уже пишут, что переговоры ни к чему не привели.

В Кремле прокомментировали встречу в Давосе по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российские власти на раз давали оценку таким «разговорам».

«По сути, это разговоры ради разговоров», — сказал Песков, добавив, что данный процесс не может дать результата, поскольку в нем не участвует Россия.

Западные издания уже сообщают, что участники встречи в Давосе по «формуле мира» не пришли к выработке единого мнения. Встреча завершилась без «четкого пути» еще перед приездом Зеленского.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Важно отметить, что Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Но киевский режим отказывается от диалога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы совершили новый прорыв на артемовском направлении.