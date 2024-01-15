«Мнет балерину в Зазеркалье»: домашний спектакль Волочковой и Джигурды перерос в секс-скандал

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Пока балерина пытается свести счеты с давним другом, общественники требуют массово отменить все спектакли с участием звезды.

Очередной скандал в публичном поле звезд перерос в открытое противостояние. На этот раз под горячую руку общественников попала Анастасия Волочкова: устроившая домашний спектакль с плясками, спиртным и Никитой Джигурдой рискует разделить печальную участь Насти Ивлеевой.

Сразу после «голой» вечеринки в клубе Mutabor общественники инициировали проверку блогера по статье о пропаганде нетрадиционных отношений. Шквал общественного порицания обрушился Филипп Киркоров, Анна Asti и еще нескольких знаменитостей. Волочкова, которую на мероприятие не пригласили, закатила свое торжество, закулисные кадры с которого тут же попали в Сеть.

Взбешенная возникшей ситуацией Волочкова опубликовала в микроблоге разгромный пост, в котором спустила всех собак на «соучастника» и близкого друга Никиту Джигурду.

«Никита Джигурда. Хочу сказать тебе, что выложив видео из моего дома, в котором ты всегда считался желанным гостем и где тебя гостеприимно принимали, ты поступил как днище. В своем доме я могу делать все, что я хочу! Это моя крепость, в которую ты был вхож и хайповал постоянно. Ты очень подло поступил. После слитого домашнего видео я не считаю тебя более своим другом!» — обратилась знаменитость.

Джигурда за словом в карман не полез и поспешил ответить приме, намекнув, что истинным виновником нарастающего скандала стал все же не он. По словам шоумена, запретные кадры в Сеть слил оператор, ставший невольным свидетелем плясок.

«Зашел в ту дверь, зашел по вертикали. Спектакль, где страшный зверь мнет балерину в Зазеркалье. Кто без нашего разрешения слил в Сеть видео с закрытого спектакля Анастасии Волочковой для взрослых? Слил тот, кто год назад снимал эту шедевральную репетицию», — проговорился он.

Тем временем, общественники из «Ветеранов России» призвали отменить все спектакли с участием Волочковой на фоне скандального видео с участием шоуменов. Таким образом, балерину все же постигнет печальная участь коллег по шоу-бизнесу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова задрала ногу на плечо иностранца.