Комитет Госдумы одобрил введение штрафов за треш-стримы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Документ был внесен на рассмотрение депутатов еще в прошлом году.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафов за распространение в интернете материалов с демонстрацией жесткости, в том числе за треш-стримы. Решение комитета ГД принято сегодня, 15 января.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в конце прошлого года. Сенаторы и депутаты призывали запретить треш-стримы и считать такие трансляции отягчающим обстоятельством при преступлении.

Комитет ГД сегодня же одобрил введение штрафов за треш-стримы размером до 700 тысяч рублей. Таким образом, нижней палате парламента рекомендовано принять соответствующий законопроект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд запретил продавать на интернет-площадках устройства, которые позволяют маскировать номера машин от камер на дорогах.