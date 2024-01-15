Bloomberg: встреча в Давосе по «формуле мира» Киева завершилась без четкого пути

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert; Reuters; 5-tv.ru

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Украина надеялась изменить отношение Глобального Юга к конфликту. Однако все пошло не по плану.

Участники встречи в Давосе по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского не пришли к выработке единого мнения. Об этом пишет Bloomberg.

Издание утверждает, что встреча завершилась без выработки «четкого пути» еще перед приездом Зеленского.

Украина же надеялась изменить позицию Глобального Юга в конфликте. Однако на мероприятии, которое посетило 83 делегации, единой позиции выработано не было. Но, как утверждает издание, Зеленский еще раз попробует вернуть внимание к вопросу на ежегодной встрече мировых политических и деловых лидеров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Важно отметить, что Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Но киевский режим отказывается от диалога.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению миллиардера и бизнесмена из России Олега Дерипаски, украинский конфликт решится не раньше мая 2025 года.