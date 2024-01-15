«Создавать условия»: Путин назвал ключевой приоритет в работе с героями СВО

Фото: Река Александр / ТАСС

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Президент призвал укреплять систему социальных гарантий для участников спецоперации на Украине.

Ключевым приоритетом в работе с героями спецоперации является создание условий для их развития в разных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим».

«Ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», — уточнил глава государства.

Путин призвал укреплять систему социальных гарантий для участников спецоперации на Украине и повышать доступность медицинской помощи, а также сообща помогать родственникам не вернувшихся бойцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова погибшего участника СВО на Украине Леонида Махонина Наталья рассказала о встрече с президентом в канун Рождества.