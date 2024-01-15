Эвелина Овнанян: если человек подавился важно начать активно кашлять

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Спокойствие в данный момент превыше всего. Но как действовать дальше?

Чтобы вовремя о себе позаботиться, необходимо знать, что делать при попадании инородного тела в дыхательные пути. Эвелина Овнанян, врач-профилактик, в беседе с NEWS.ru рассказала о способах самопомощи.

Эксперт отметила, что сперва необходимо успокоиться и начать активно кашлять. Так главный «защитный механизм» организма может помочь в случае неполной закупорки дыхательных путей.

Для усиления эффекта нужно согнуться. Не стоит подавлять позывы кашля или пытаться достать застрявший предмет.

Если вдруг способ не оказывает особого эффекта, то, предупредила специалист, у человека остается лишь полторы минуты, чтобы воспользоваться другим подходом.

«Найдите плоскую узкую поверхность (например, спинка стула) и перегнитесь через нее так, чтобы живот был над линией перегиба. Расслабьте ноги, резко навалитесь на предмет. Давление из живота через диафрагму в легкие вытолкнет инородное тело», — поделилась Эвелина.

Врач напомнила, в том случае, если человек серьезно подавился, лучше обратиться в экстренную оперативную службу.

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