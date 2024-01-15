Теплое вместо: турпоток из РФ за границу резко вырос в праздники

Турпоток из РФ за границу вырос на 40% в праздники

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

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Какие направления предпочитают россияне? Куда сегодня оформляют визы?

Между тем Арабские эмираты наряду с Турцией и Таиландом оказались в лидерах новогоднего туризма. А спрос на зарубежный отдых в эти праздники резко вырос — плюс 40% к прошлому году.

Как рассказали Известиям в Ассоциации туроператоров, лидируют теплые страны, где можно отдохнуть от морозов. А открытие рейсов на остров Хайнань подогрело интерес к отдыху в Китае, спрос вырос более чем в 10 раз!

Кроме того, россияне стали активнее путешествовать по Европе. В топе — Италия, Франция, Греция и Испания: это страны, которые оформляют россиянам визы.

Примечательно, что стало и меньше отказов в выдаче шенгена. А время оформления сократилось.