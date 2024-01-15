Защита охлаждением: штрафы банкам за обман клиентов могут поднять до 0,1 капитала

В России могут повысить штрафы для банков за обман клиентов до 0,1 капитала

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС;5-tv.ru

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Для крупных финансовых организаций эта сумма может составить миллиарды рублей.

В России могут значительно повысить штрафы для банков за обман клиентов. Об этом пишут «Известия».

Сейчас за скрытую продажу услуг с финансовых организаций взыскивают от 20-ти до 40-ка тысяч рублей, что для крупных игроков — капля в море. Банки пользуются этим и часто навязывают потребителям ненужные страховки и другие продукты. Число жалоб на такую противоправную деятельность постоянно растет, и вот теперь Центробанк решил положить этому конец.

Он планирует ввести оборотные штрафы — до одной десятой доли процента капитала. А это уже миллиарды рублей. По мнению экспертов, такие меры заставят кредитные организации пересмотреть свою политику, и права потребителей будут нарушать реже.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС намерена рассмотреть жалобы на некоторые банки, планирующие ввести комиссии для застройщиков, а также ограничить выдачу льготной ипотеки.