Терпение на исходе: Байден разочарован неповиновением Нетаньяху

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Израиль совсем перестал прислушиваться к рекомендациям со стороны своих союзников.

США разочарованы действиями Израиля. Американские СМИ со ссылкой на чиновников в Вашингтоне пишут, что у Байдена заканчивается терпение. Все из-за того, что израильский премьер Нетаньяху игнорирует рекомендации США в отношении операции в Секторе Газа. Белый дом настаивает на том, что интенсивность боевых действий пора снизить.

Тем временем израильское военное командование сообщило, что за 100 дней удалось ликвидировать более девяти тысяч боевиков ХАМАС. При этом число жертв среди мирных жителей, по данным палестинской стороны, приближается к 24 тысячам.

В октябре 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер ОАЭ с сарказмом ответил на нелепые требования Нетаньяху.