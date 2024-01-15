Глава офиса Зеленского заявил, что мирные переговоры с Россией неприемлемы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru

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Призывы к поиску дипломатических путей урегулирования конфликта прозвучали в Давосе.

Глава офиса украинского президента пожаловался на призывы к началу немедленных переговоров с Россией. Они прозвучали в швейцарском Давосе. По словам Андрея Ермака, переговоры неприемлемы, а администрация Зеленского по-прежнему надеется на военную и экономическую помощь Запада.

Кроме того, по данным Bloomberg, Украина стремится использовать встречу политических и деловых лидеров в Давосе, чтобы привлечь на свою сторону страны глобального Юга, которые не хотят помогать Киеву. В свою очередь, министр иностранных дел Швейцарии заявил, что и Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования.

Ну а в нашем МИДе отметили, что для выхода из тупика Запад должен перестать накачивать Украину оружием.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ряд западных страны с первых дней спецоперации оказывает Киеву помощь, направляя деньги на продолжение конфликта, поставляя оружие и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова ответила на угрозы Байдена из-за Украины.