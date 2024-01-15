Фото: Telegram / МЧС Республики Коми / mchsKomi

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По последним данным, на момент прорыва грунтовых вод в забое находились 60 человек.

Один горняк пропал без вести при ЧП на шахте «Заполярная» в Воркуте. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал о прорыве грунтовых вод на шахте. По данным информагентства, на момент случившегося в забое находились 60 человек.

«На место незамедлительно выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада. Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека», — говорилось в официальном заявлении МЧС в Telegram-канале.

Данные уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкалье под завалами на руднике нашли тела работников шахты.