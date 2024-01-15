«Пусть враг боится»: российские бойцы совершили новый прорыв на артемовском направлении

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Точный пуск управляемой ракеты позволил десантникам стереть с лица земли средство, считающееся гордостью украинской армии.

Подразделению костромских десантников перемололо в пыль техническое средство, считающееся гордостью украинских боевиков. Солдаты десантного подразделения из Костромы прицельно поразили украинский бронетранспортер на артемовском направлении. Очередной прорыв доблестные российские солдаты совершили с рекордного расстояния в 7800 метров, отчитались о новых успехах в пресс-службе Минобороны РФ.

По уточнениям ведомства, с поставленной задачей по высшему разряду справилась система прицелов противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

«Нам поставили тепловизоры на них, поэтому мы можем в зависимости от ракет стрелять на дальность и до десяти километров, так что пусть враг боится», — рассказал заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс».

Уже спустя несколько часов российские бойцы повторили успех, уничтожив вторую БМП ВСУ. В солдатских рядах признались: поступившие в распоряжение системы прицела превзошли все ожидания.

«Лучше, чем „Корнет“ я ничего не видел. До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучшее, что у меня было», — рассказал заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска ликвидировали склады топлива для авиатехники ВСУ.