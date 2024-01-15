Грунтовые воды прорвало на шахте «Заполярная» в Воркуте

Фото: Река Александр / ТАСС

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В настоящий момент под землей находятся несколько десятков человек.

Грунтовые воды прорвало на шахте «Заполярная», расположенной в Воркуте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным информагентства, в настоящий момент под землей могут находиться до 60 человек. Информация уточняется.

«Со всеми, кроме одного, есть связь», — сказали в экстренных службах.

Источник СМИ также добавил, что авария произошла на горизонте 600 метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на руднике в Якутии произошел выброс метана, три человека погибли.