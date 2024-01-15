Российские бойцы получили по 500 тысяч рублей за уничтоженные танки НАТО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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Денежной награды удостоились четыре десантника.

Бойцы ВДВ получили премии за подбитые танки натовского производства. Торжественная церемония прошла в Центральном доме российской армии.

За уничтоженные на запорожском направлении Leopard и Challenger четверым десантникам вручили сертификаты номиналом по 500 тысяч рублей.

Как рассказали сами военные, специально никто западные танки не выслеживал, но когда они появились на поле боя, им устроили «теплый прием». И Leopard, и Challenger подбили с первого выстрела, а вторым окончательно уничтожили. Сразу после награждения десантники вернулись к выполнению задач в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские бойцы уничтожают ВСУ на трофейном танке Т-64.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.