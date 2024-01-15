Расследование продолжается после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

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Среди версий случившегося: поджог, неисправная проводка и нарушение техники безопасности. Но точную причину установит следствие.

Прокуратура уже начала проверку обоих случаев. ЧП на складе Wildberries потрясло не только Петербург, но и весь рынок ритейла. По некоторым данным, этот пожар стал крупнейшим подобным происшествием. Сейчас сотрудники МЧС продолжают проливать завалы. Корреспондент «Известий» Василий Михеев собрал последнюю информацию.

Огонь уже пожирал помещение в 100 тысяч квадратных метров, а люди еще пытались выбраться наружу. Спустя час весь огромный ангар полыхал и дымил так, что было видно даже с воздуха. Пока клубы едкого смога окутывали юг города, большегрузы маркетплейса бесцельно колесили вокруг пожара, не понимая, кто и где примет у них груз, и вообще, что дальше делать.

«Машины начали прибывать со стороны Московского шоссе на внешнюю накопительную площадку. Были по виду уставшие, вымотанные. Нами были предложены им теплый душ, горячая вода, чай попить, перекусить», — вспоминает старший смены охраны Егор Иванов.

И все безвозмездно, рука помощи. Соседи погорельцев — компания «Трансконтейнер» предложила свои ресурсы для размещения и сортировки грузовиков. Позже — встретили, накормили. В общем, не остались в стороне.

«Мы не ограничивали сроки какие-то, понимаем, что насколько сможем эту помощь оказывать, размещения машин, либо какую-то еще другую — мы предлагали в наши контейнеры грузить если нужно», — рассказал директор филиала ПАО «Трансконтейнер» Дмитрий Мельничук

В самом маркетплейсе отчитываются — весь транспорт цел, логистика оперативно перестроена, товары, те, что не сгорели, едут.

«Товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, сейчас идет напрямую сразу в другие города», — прокомментировала руководитель глобальной пресс-службы Wildberries Екатерина Санченко.

В Петербурге, по крайней мере, в ближайших к сгоревшему терминалу пунктах выдачи пусто — выдавать почти нечего.

«Ни одной поставки за сегодняшний день не было», — говорит сотрудница пункта выдачи.

Последствия пожара –очередь в Уткиной заводи — единственном оставшемся в городе небольшом логистическом центре маркетплейса. Это — продавцы, пришли узнать, что с их товаром, отдать новый, и водители, они привезли возвраты.

«Нет информации про КВС, про отгрузку, про пункты выдачи. Хорошо бы, чтобы они быстро среагировали», — сообщила одна из сотрудниц.

«Новый откроется через неделю, сказали. А где, пока не понятно», — поделился другой сотрудник.

Здесь же и те, кто еще вчера сортировал грузы в сгоревшем здании. Трудоустраиваются заново — работодатель обещал.

«Сейчас людей распределяют в Алексин, Коледино, Тверь, Псков. Речь про увольнения не идет вообще», — рассказала сотрудница склада.

Их коллеги еще одной очередью уже у пепелища — забирают свои вещи — куртки, телефоны, паспорта — то, что забыли накануне, в спешке покидая горящее здание.

«Сейчас по шесть человек запускают, вместе со старшим — забираете вещи, называете номер беджика и описываете все, что забрали»,— рассказал Константин.

«Вот куртка моя. Кроссовки вот я за брал, личные вещи», — прокомментировал его коллега.

Территория, вчера охваченная огнем и заметная за много километров, днем позже — жуткое зрелище. Искореженный металл, сломанные несущие конструкции, крыша почти везде обвалилась.

«Сетка рабица, элементы крепежа, какие-то болты — все это по всей видимости находилось дальше от огня, поэтому меньше всего пострадало. Около суток ушло у пожарных на борьбу со стихией. Внутри до сих пор проливают территории некоторые и разбирают эту небезопасную, крайне конструкцию. Металл колышется под ветром, рискует в любой момент упасть. И под этим завалом находятся сотни тысяч заказов, которые так и не доехали до покупателей», — передает с места корреспондент Василий Михеев.

Чуть позже выяснилось — победа над стихией временная. Вероятно, тлеющие части проплавили емкости с чем-то горючим и огонь — не сильный, но заметный — вспыхнул заново.

Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Причины случившегося еще только предстоит выяснить. Среди версий: поджог, неисправная проводка, нарушение техники безопасности. Оценят ущерб от пожара и экологии — Роспотребнадзор накануне взял пробы воздуха на месте задымления.