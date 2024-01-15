Певец Айвазов заявил, что некоторые звезды не стоят тех миллионов, которые им платят

Айвазов заявил, что некоторые звезды не стоят тех миллионов, которые им платят

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артист возмутился зарплатам «переоцененных» коллег, ведь в стране немало высококлассных специалистов, которые за свой труд получают гораздо меньше.

Российский певец и композитор Александр Айвазов возмутился гонорарам некоторых артистов. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он признался, что есть такие представители российского шоу-бизнеса, которые просто не заслужили тех денег, что им платят.

«Из шоу-бизнеса 98% просто врут, выдумывают. На самом деле этого нет ничего. И они вводят в заблуждение обычных людей. Это даже некрасиво», — сокрушился знаменитость на дискотеке «Суперстар!».

Айвазов указал, что в стране немало высококлассных специалистов, которые за свой труд получают гораздо меньше «переоцененных» звезд.

«Мне даже обидно, что специалисты высокого класса не могут иметь тот уровень, который имеют артисты, которые этого абсолютно не стоят», — добавил Айвазов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько российские знаменитости зарабатали в Новый год.