В Мариуполе пресекли деятельность запрещенной псевдорелигиозной организации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; УФСБ России по Донецкой Народной Республике; 5-tv.ru

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Спецслужбами были изъяты свыше 20 тысяч книг экстремистского содержания.

В Мариуполе спецслужбы обнаружили место сборов последователей организации «Свидетели Иеговы»* для пропаганды экстремистской идеологии. Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по ДНР.

В ходе осмотра помещения были обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, которые содержат информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к финансированию украинских неонацистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пензенской области задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Польши. Мужчина передавал спецслужбам прибалтийской страны данные об одном из особо режимных предприятий в обмен на содействие в переезде.

* — запрещенная в РФ экстремистская организация