Силы ПВО сбили три украинские ракеты над Курской областью

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Три украинские ракеты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты», — написал он в своем Telegram-канале.

Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

До этого, 9 января, в Курской области погибла женщина при обстреле села Горналь со стороны Украины. По информации Старовойта, также получили повреждения два дома.

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