«Раздала»: почему Ирина Шведова не скопила большого состояния за свою карьеру

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Знаменитая певица рассказала, на что тратила заработанные деньги.

Исполнительница песен «Белый вальс» и «Америка-разлучница» Ирина Шведова призналась, благодаря хитам она заработала немалые деньги, но сейчас похвастаться большим состоянием не может, так как сразу все тратила.

«Раздала кому-то на учебу, кому-то еще на что. Вот пока я зарабатывала много, ничего не складывала в кубышку, в чулок. Я живу сегодня. Никаких дач, машин», — призналась артистка в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru дискотеке «Суперстар».

К слову, популярность артистку настигла в 1990-х. Ее визитными карточками стали две вышеуказанные песни, но в нулевые востребованность резко уменьшилась.

Кризис наступил и в 2020-м. Из-за пандемии певица ощутила острую нехватку денег и решилась на отчаянный шаг — пошла работать в такси. Но, к счастью, для поклонников артистка не сменила свою деятельность раз и навсегда. Триумфальным стало участие Шведовой в одном музыкальном проекте на федеральном канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Шведова помогла дочери забеременеть.