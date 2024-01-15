МИД: Россия не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Прежде в Швейцарии посчитали необходимым включить Москву в дискуссию по урегулированию конфликта.

Запад не заставит Россию отказаться от своих принципов ради переговоров с Украиной. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса включить Москву в процесс мирного урегулирования конфликта.

Дипломат указала, что Запад не сможет заманить РФ в ловушку, предлагая переговоры на условиях отказа от принципиальных российских подходов.

Чтобы найти выход из тупика, в который США загнали некоторые страны Еврососюза, необходимо «перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

«Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят», — заключила Мария Захарова в беседе с «Известиями».

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мединский раскрыл условия российской стороны в переговорах с Украиной.