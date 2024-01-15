«Не будьте идиотами»: Наталья Рудова заявила, что ей пишут женатые знаменитости

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Актриса предупредила неверных, что все тайное всегда становится явным.

Актриса Наталья Рудова призналась, что периодически получает сообщения личного характера от женатых знаменитостей. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, современное общество ей порой чуждо. Это касается вопроса общения женатых мужчин с другими женщинами. По ее мнению, сейчас никто ничего не боится. Представители сильного пола не опасаются потерять своих любимых, если вдруг правда об их общении на стороне вскроется.

«В современном обществе все понятия подменили. Никто ничего не боится. Пишут и женатые, и знаменитости женатые. Все думают, что никто ничего не знает, думают, что умнее всех. Но сарафанное радио разносит все среди своих всегда. Мужики, не будьте такими идиотами», — заявила актриса.

К слову, сама Рудова за 40 лет ни разу не была замужем. В свет она выходит тоже в гордом одиночестве. Известно, что в 2007 году на съемках сериала «Татьянин день» у нее начались романтические отношения с коллегой Кириллом Сафоновым, которые, впрочем, долго не продлились. Уже в 2008-м роковая блондинка встречалась с белорусским певцом Дмитрием Колдуном.

Рудовой приписывали связь с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко и наследником главы компании «РЕСО-Гарантия» Сергеем Саркисовым-младшим, который на 16 лет моложе актрисы. Как говорила сама звезда, у нее много друзей-мужчин, возможно, именно поэтому каждое фото с приятелем в соцсетях провоцирует рождение нового слуха.

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