Недалеко от сгоревшего склада Wildberries в Петербурге начался пожар в ангаре

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы. Огонь уже охватил 150 квадратных метров.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга (Шушары) огонь охватил ангар, расположенный недалеко от сгоревшего дотла склада Wildberries. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 5-tv.ru.

По информации МЧС, площадь возгорания достигла 150 квадратных метров. Пожару присвоен номер 1БИС. К ликвидации огня привлечено пять единиц пожарной техники и 23 человека личного состава.

Также по данным источника 78.ru, в ангаре взорвались два газовых баллона. Горит пилорама и стройматериалы. Кроме того, рядом могут находиться бочки с дизельным топливом.

Сведений о пострадавших не поступало.

Мощный пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Пожар тушили около суток. В результате произошедшего пострадала девушка, о погибших не сообщалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не так было с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге.