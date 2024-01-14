В офисе президента Украины отвергли заморозку конфликта

Фото: Reuters / STRINGER

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Андрей Ермак назвал приостановку боевых действий неприемлемым для украинского общества.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта.

«Мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды», — заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Он также указал, что Киев все еще надеется, что поддержка и помощь от союзников продолжится, особенно со стороны США.

Прежде киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинские власти готовят граждан к заморозке конфликта. Этому свидетельствуют, по его словам, последние интервью госдеятелей и статьи в украинской прессе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден пригрозил республиканцам расплатой за нежелание финансировать Украину.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.