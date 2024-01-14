Детей Алена Делона обвинили в попытке убить актера

Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Подруга знаменитого артиста обратилась в прокуратуру с жалобой на его наследников. Что известно о семейной драме?

Французский актер Ален Делон уже долгое время не может похвастаться крепким здоровьем. Он уже пережил инсульт, и страдает онкологическим заболеванием. Ему так надоело чувствовать боль, что актер задумывался об эвтаназии. Но, к счастью, не стал прибегать к крайним мерам. Зато его дети пытались исполнить волю отца. Если верить, конечно, словам его подруги Хироми Ролен. Об сообщает газета Le Figaro.

66-летняя спутница актера недавно направила письмо в прокуратуру, где требовала срочного расследования инцидента. Так как, по ее словам, есть факты, которые указывают на попытку умышленного убийства Делона детьми.

Она считает, что Анушка, Энтони и Ален-Фабьен остановили жизненно-необходимое лечение отца. Также всплыла переписка детей, где они всерьез обсуждали, что надо прекратить «вредную химиотерапию» и купить вместо этого соковыжималку, чтобы лечить тяжелобольного родителя фруктовыми соками.

Нельзя не сказать, что у самой Ролен были веские причины не любить отпрысков актера. Его дети обвиняли ее в жестоком обращении с артистом. Например, что она вовремя не рассказала об инсульте и манипулировала знаменитостью. Трое детей утверждают, что она лишь сиделка, которая мечтает забрать себе наследство. Полиция даже провела обыск у Хироми, но обвинения так и не предъявила. После этого семейство заставило Ролен покинуть имение актера.

Пока правоохранители не разобрались, кто же истинная угроза для актера. Кинозвезда, наверняка, думает о том, где же он согрешил. В начале карьеры не сходить с обложек журналов и упиваться любовью фанатов, восхищением всего мира, а в конце допускать возможность, что твои дети и близкие желают тебе смерти.

Ранее 5-tv.ru писал о войне между детьми Алена Делона.