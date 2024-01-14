Политолог назвал «болезнь X» планом глобалистов по уничтожению населения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl; 5-tv.ru

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Действительно ли новая возможная угроза человечеству является проработанным сценарием?

Обсуждение проблемы появления возможной пандемии из-за угрожающей людям опасной «болезни X» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) является не заботой о человечестве, а заявлением глобалистов о своих планах по уничтожению населения планеты до определенного устраивающего их уровня. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

«У них есть готовый вирус, они планируют запустить его в ближайшее время. Наверняка у них есть готовые вакцины, которые будут стоить достаточно дорого. <…> Это просто заявление о своих ближайших планах. Они отработают в очередной раз модель поведения государств, которые лишены суверенитета и находятся под контролем», — считает Дудчак.

Политолог указал, что целями распространения нового вируса являются создание цифрового концлагеря, разъединение людей, введение дистанционного образования и дистанционного общения.

«Если эти люди об этом заявляют, надо очень серьезно к этому относиться. К счастью, Россия обладает суверенитетом и может решать эти проблемы самостоятельно», — заключил Дудчак.

Прежде в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что громкие заявления о «болезни X» могут содержать в себе экономический, а не научный подтекст.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новой губительной «болезни X».