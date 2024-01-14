Быстро и качественно: врач назвал три способа избавиться от лени

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По словам психиатра Евгения Фомина, причины безразличия и апатии кроются в неверных ментальных установках.

Люди, которые часто и безуспешно пытаются превозмочь лень, могут от нее избавиться, прибегнув к одному из действенных способам. О них рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

По словам специалиста, лень может быть вызвана не только физической усталостью, но и иметь корни в ментальном состоянии человека. Она может быть связана с отсутствием уверенности в своих действиях, с недоверием к себе.

«Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», — отметил психиатр в интервью радио Sputnik.

Чтобы побороть недуг и восполнить запас энергии, Фомин, во-первых, советует уехать куда-нибудь и дать себе возможность отдохнуть. Во-вторых, можно обратиться к психиатру, который при необходимости пропишет нужные препараты.

Еще один способ — прибегнуть к помощи коучей и психологов. Он лучше всего подойдет тем, кто склонен неверно оценивать свои возможности из-за ментальных искажений и имеет «идеи катастрофизации».

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