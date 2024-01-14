«Профилактику провести невозможно»: что делать, если у ребенка возникли судороги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Peter Wolf; 5-tv.ru

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Маленький ребенок мог заболеть, а это привело к серьезному недугу. Часто ли такое бывает у детей?

Многие родители сталкиваются с устрашающим событием. У их маленького ребенка начинаются страшные судороги. Такое часто происходит на первом году жизни малыша. Педиатр и неонатолог Елена Кешишян рассказала сайту 5-tv.ru из-за чего такое случается и можно ли с этим бороться.

«Судороги у детей раннего возраста — это довольно частая ситуация, которая имеет очень разные причины своего возникновения. От абсолютно доброкачественных. Например, возникают на фоне высокой температуры или вирусной инфекции», — пояснила врач.

Доктор отметила, что судороги связаны с развитием мозга ребенка в раннем возрасте. Они проходят бесследно. Также такой недуг может быть проявлением других заболеваний. Эти проблемы как раз и появляются, когда малышу от полугода.

«Так называемый дебют может быть и в восемь, и девять, и десять месяцев. И зависит очень от того, как они возникли. Предотвратить это, какую-то профилактику провести невозможно. Дети могут совершенно нормально развиваться и вдруг возникнет такой дебют», — сказала педиатр.

При таких судорогах необходимо провести обследование, чтобы выяснить по какой причине это происходит. Уже в зависимости от этого врач назначит лечение.

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