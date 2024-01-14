Учится самостоятельности: панда Катюша пьет водичку и точит коготки

Панда Катюша сама пьет и точит коготки, пока ее мама спит

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chen Yehua; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Малышка вновь радует работников зоопарка.

Маленькая панда Катюша продолжает расти не по дням, а по часам. Генеральный директор «Московского зоопарка» Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале трогательное видео.

Катюша во всем старается подражать своей маме Диндин. Пока родительница сладко спит и не видит, чем занимается ее драгоценный ребенок, детеныш панды вовсю учится самостоятельности. На опубликованных кадрах маленькая черно-белая медведица пьет воду и точит подросшие коготки.

«Сколько дел…сколько дел», — подписала видео Светлана Акулова.

Малышка появилась на свет всего четыре месяца назад и продолжает радовать сотрудников зоопарка и посетителей. Сейчас она достигает в длину 80 сантиметров и весит почти девять килограммов. У нее прорезались зубки, а также она совсем недавно научилась ходить.

Имя для детеныша панды выбирали жители столицы. Было создано специальное голосование, в котором приняли участие более 380 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша учится у мамы есть бамбук.