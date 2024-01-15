«Пить надо меньше»: певицу Славу пристыдил возлюбленный

Возлюбленный певицы Славы посоветовал ей меньше пить спиртного

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

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Артистка поведала фанатам, что обнаружила у себя на теле кое-что необычное. Ее любимый не смог воздержаться от комментариев.

Певица Слава накануне вернулась в Россию после отпуска на Мальдивах. Во время отдыха известной исполнительнице «причудилось» изображение созвездия Андромеды на ноге — артистка опубликовала в личном блоге шутливое видео.

Знаменитость проводила время в окружении семьи, в их числе был ее возлюбленным Анатолий Данилицкий, с которым она помирилась летом прошлого года после разрыва.

В своем личном блоге певица выложила совместные с избранником кадры. Она сообщила Анатолию, что у нее «на ноге созвездие Андромеды». На неожиданный факт Данилицкий отреагировал остроумно.

«Да? Ну, пить надо меньше», — посмеялся он.

Судя по всему, отпуск у певицы прошел отлично, она постоянно делилась с подписчиками фото и видео с отдыха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Славу сразила болезнь.

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