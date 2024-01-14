Адское месиво: проснувшийся в Исландии вулкан перепугал округу
На юге Исландии ввели режим ЧС из-за извержения вулкана
Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
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В земле открылась трещина, которая становится только больше. Что будет с местными?
В районе исландского города Гриндавик на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. Об этом сообщило национальная телерадиокомпания страны RUV ссылаясь на данные Метеорологического центра. Местных жителей эвакуировали прошедшей ночью.
Телерадиокомпания вела трансляцию с места событий. На кадрах виден большой разлив лавы, а в земле открылась трещина, которая продолжает расширяться.
Уровень опасности в Исландии повысили до чрезвычайной ситуации. Пока что не сообщалось о разрушениях или пострадавших.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке активизировался вулкан Ключевской за сутки до Нового года. Гигант выбросил огромный столб пепла на высоту более пяти километров. В последний раз похожее явление наблюдалось в конце октября: тогда же Ключевской выбросил столб пепла на высоту около десяти километров над уровнем моря.