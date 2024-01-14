«Очень сложно»: на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16
Советник ВСУ Игнат: Украине будет очень сложно содержать истребители F-16
Фото: www.globallookpress.com / Paul Mayall
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В арсеналах ВСУ есть привычные советские самолеты, однако этого Киеву мало. Сможет ли западная авиация изменить ситуацию?
На Украине признали, что поставленные Западом истребители F-16 содержать будет очень сложно. Об этом заявил советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
По его словам, в запасах киевского режима есть четыре типа советских самолетов. В дополнение к ним ВСУ хотят получить западные F-16, однако с этим будут некоторые трудности.
«Это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — прокомментировал он в эфире украинского телеканала «Рада».
Советник украинской армии добавил, что в будущем ожидается полный переход на западную авиацию, но, заметил он, каждое воздушное судно НАТО станет дополнительной нагрузкой не только из-за его обслуживания, но и эксплуатации.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ряд западных страны с первых дней спецоперации оказывают Киеву помощь, направляя деньги на продолжение конфликта, поставляя оружие и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.
Ранее 5-tv.ru писал, что смогут ли ВСУ развернуть операцию в Крыму после получения F-16.